Una orribile storia di degrado quella che arriva dal Belgio dove una bambina di appena sette settimane è stata ritrovata nella sua culletta con la mano completamente rosicchiata dai topi affamati che si erano accaniti su di lei senza che nessuno se ne accorgesse in tempo. Secondo quanto raccontano i giornali locali , è quanto accaduto all'inizio della scorsa settimana in un'abitazione di Solre-sur-Sambre, sezione del comune belga di Erquelinnes, nella regione della Vallonia, dove la bimba era stata lasciata dalla madre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola di nome Melina infatti era stata lasciata a casa della zia, che è anche la sua madrina, per trascorrere la notte.

Stava dormendo nella sua culletta tra la notte di lunedì e martedì quando uno o più roditori l'hanno aggredita. Come hanno spiegato i diversi membri della famiglia, la zia stava dormendo in un divano accanto alla culla ma non si è accorta di quanto stava accadendo. Al suo risveglio l'orribile scoperta: la bimba aveva una mano completamente rosicchiata. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dove ora è ricoverata fuori pericolo ma secondo i media ha perso diverse dita della mano. La procura di Charleroi ha aperto un'inchiesta giudiziaria per far luce sulle circostanze esatte dell'accaduto. Come primo atto si cerca di capire come mai stesse dormendo dalla zia anche se si sa che i genitori, che hanno altri quattro figli di cui tre allontanati da casa dai servizi sociali, sono tossicodipendenti e sono controllati dai servizi di assistenza locali.