Choc a Venezia, dove il cadavere mummificato di un uomo è stato scoperto all'interno di una abitazione in Sestiere Dorsoduro. Il corpo apparterrebbe ad un uomo di 75 anni, morto, però, ben 7 anni fa. Le ultime notizie su di lui risalgono infatti all'estate del 2011 e a partire dal 2013 il suo nome è stato persino cancellato dall’anagrafe del Comune in quanto irreperibile. Quando i carabinieri del Nucleo Natanti hanno fatto irruzione nell'abitazione, di cui era il proprietario, dopo la segnalazione telefonica di un vicino, si sono trovati davanti una situazione di degrado generale, con numerosi alimenti in stato di decomposizione e al centro della stanza una brandina con sopra il corpo mummificato.

Lo stato di schelettrizzazione del cadavere, sul quale non stati rinvenuti segni di violenza, dovrebbe essere infatti compatibile con il tempo trascorso. La salma è, tuttavia, stata trasportata presso l’obitorio dell’Ospedale Civile di Venezia a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’esatta identificazione e di reperire qualche parente dell’uomo, che, quanto è stato possibile ricostruire, era un pensionato nubile che oggi avrebbe all'incirca 75 anni. All'epoca della morte la vittima doveva avere 68 anni. Nello stabile i militari hanno trovato delle bollette, ricevute ed altri documenti che attesterebbero gli ultimi segnali di vita all’estate del 2011, per cui si pensa che il decesso sia avvenuto intorno a quella data.