È d'oro la sesta medaglia azzurra a queste Olimpiadi invernali 2018. A conquistarla Michela Moioli, , 22enne bergamasca che ha mantenuto le promesse del vigilia e ha fatto salire il tricolore sul gradino più alto del podio dopo la prima medaglia d'oro di Arianna Fontana nei 500 metri di short track.Un risultato storico perché la medaglia della campionessa e la prima della storia dello snowboard italiano. Una vittoria voluta e conquistata con autorevolezza, superando senza problemi i quarti di finale e la semifinale. Dopo una partenza complicata, anche in finale Moioli ha preso la testa nella seconda parte della gara tagliando il traguardo per prima davanti alla 16enne francese Julia Pereira de Sousa Mabileau e alla ceca Eva Samkova, campionessa olimpica uscente.

"Le donne sono le donne, abbiamo una marcia in più. Aver visto vincere Arianna (Fontana ndr) mi ha dato la carica e mi sono detta: non voglio argento o bronzo, io sono qui per l’oro" ha spiegato la giovane bergamasca dopo le lacrime al traguardo e l'esultanza del podio. " Sono senza parole. È il più bel giorno della mia vita. Se questo è un sogno, non svegliatemi perché è un sogno che mi ripaga di tutto" ha aggiunto la 22enne , ricordando: "Quando ho tagliato la linea del traguardo ho iniziato a piangere. Sono felicissima e voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questo lungo viaggio dalle ultime Olimpiadi".

Una doppia gioia visto che la medaglia d'oro arriva dopo uno sfortunato infortunio alle Olimpiadi di Sochi dove si era fatta male in seguito a una caduta mentre era in lotta per il terzo posto. Infortunio dal quale si è ripresa arrivando a vincere la coppa del mondo di snowboard cross nel 2015/16, a cui si aggiunge un secondo posto nella stagione successiva. Anche a queste Olimpiadi 2018 Moioli ha rischiato di non arrivare per colpa del suo cane che le ha mangiato il passaporto. "Era da buttare. Per fortuna in questura sono stati bravissimi, in un giorno me l'hanno rifatto", ha raccontato la campionessa olimpica