È giallo ad Olbia dove una donna, di cui ancora non sono state rese note le generalità ma che molto probabilmente era di nazionalità straniera e sui 40 anni, è morta precipitando dal quinto piano di un albergo in cui aveva trascorso la notte insieme al compagno. Sono stati uomini del personale dell'Hotel Panorama, il quattro stelle in via Mazzini, a lanciare l'allarme quando alle prime luci di questa mattina, giovedì 15 marzo, intorno alle 06:45 hanno scoperto il cadavere della vittima su una delle strade su cui affaccia la struttura ricettiva, tra le più famose della città sarda. I sanitari del 118, giunti sul luogo, ne hanno confermato il decesso . Nelle prossime ore è attesa anche una squadra del Ris di Cagliari, che raccoglierà elementi utili alle indagini. Al momento, infatti, gli investigatori non escludono alcuna pista, in primis quella del suicidio.

È, infatti, probabile che la donna si sia lanciata volontariamente dalla finestra della sua camera facendo un volo di qualche metro che le è costato la vita. Intanto, i carabinieri stanno ascoltando altri clienti dell'albergo e il resto del personale, oltre all'uomo che divideva con lei la stanza, di cui si sa con sicurezza che è di origine sarda. In questo modo gli inquirenti sperano di riuscire a ricostruire la dinamica di quanto accaduto nell'hotel e individuare l'eventuale colpevole della morte della cliente.