La Procura della Repubblica di Campobasso indaga su un presunto episodio di violenza sessuale avvenuto all’alba del primo gennaio scorso. Al momento, è stato iscritto nel registro degli indagati a piede libero un ragazzo di 20 anni, che avrebbe abusato di una coetanea.

I due giovani sarebbero amici di vecchia data, coetanei, arrivati a Campobasso da un borgo dell’hinterland molisano per trascorrere la notte di Capodanno insieme a un gruppo di amici in una discoteca. Dopo aver festeggiato, all’alba del primo gennaio, il gruppo avrebbe deciso di recarsi in un bar per fare colazione ma, secondo quanto la vittima avrebbe riferito agli inquirenti, il giovane – che si sarebbe offerto di accompagnarla in automobile come accadeva spesso – avrebbe deviato dal percorso decidendo si fermarsi in una zona appartata, lontana da possibili testimoni. Lì si sarebbe consumata la violenza che la giovane avrebbe poi raccontato in famiglia.

Insieme ai genitori, poi si sarebbe recata in ospedale. Le indagini sul presunto caso di violenza proseguono, ma il 20enne è stato individuato e denunciato dalla Squadra Mobile di Campobasso.