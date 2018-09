New York: 3 neonate accoltellate in un asilo, la più piccola ha 3 giorni

Tre neonate sono state ferite a colpi di coltello in un nido nel Queens, a New York. Lo riferisce la polizia citata dalla Nbc. Le tre piccole hanno rispettivamente 3 giorni, 20 giorni e un mese. La donna responsabile dell’attacco è stata trovata in un seminterrato con le vene dei polsi tagliate, ma ancora in vita.