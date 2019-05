in foto: Harlan Bengel, 45 anni (Twitter).

È stato trovato impiccato a un cavalcavia di Central Park nell'Upper West Side a New York: il mondo dello spettacolo a stelle e strisce è in lutto per la morte di Harlan Bengel, famoso attore di Broadway di 45 anni. Lo riporta la stampa locale. Il cadavere era stato scoperto nella giornata di ieri, venerdì 3 maggio, ma solo ore dopo è arrivata la notizia che si trattava proprio di Bengel. A lanciare l'allarme è stato un passante: "Ho visto una lunga corda arancione. Aveva legato un sacchetto di plastica intorno alla sua testa e si è impiccato a ridosso della ringhiera", ha detto l'operaio alle forze dell'ordine che sono intervenute immediatamente, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Stando a quanto riferito dagli investigatori, l'attore, che aveva avuto in passato alcuni problemi di salute mentale, aveva un biglietto in tasca in cui annunciava il suo suicidio. Famoso soprattutto per alcuni ruoli in "War Horse" e "Il fantasma dell'opera", in calendario nel 2011, viveva nella zona di Washington Heights e sul suo corpo verrà effettuata l'autopsia per confermare il motivo della morte. Non è la prima volta che quest'area del famoso parco della Grande Mela diventa teatro di tragici gesti, come quello di Bengel. Nell'aprile 2018, un uomo di 22 anni fu trovato cadavere vicino a una panchina con una cintura avvolta intorno al collo e ancora prima, nel gennaio 2014, uno studente universitario originario del Bangladesh in visita ad una famiglia della città si tolse la vita affogando nel laghetto di Central Park.