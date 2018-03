L'auto è precipita giù dalla scarpata della strada arginale per poi inabissarsi nelle acque dell'Adige. Potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalla neve a provocare l’incidente mortale che attorno alle 19 di ieri, 1° marzo, ha ucciso Daniel Ceccolin, 19 anni di San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo. Sull'auto c'era anche un amico della vittima: miracolosamente è riuscito a salvarsi gettandosi fuori dall'auto pochi istanti prima che sparisse nelle gelide anche del fiume nei pressi di Pettorazza. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco impegnati per ore nel recupero della vettura.

Il tragico incidente è avvenuto a Pettorazza Grimani, sulla strada che collega il comune bassopolesano con San Martino delle Venezze. Quasi sicuramente il giovane ha perso il controllo dell’auto a causa della neve caduta sul manto stradale. Per i rilievi sul luogo dell’incidente ci sono i militari della compagnia di La notizia della morte di Daniel Ceccolin si è subito diffusa a San Martino e nella frazione di Beverare, dove abitava in via della Libertà con madre, padre e un fratello minore. Una notizia accolta con grande sgomento e dolore da tutta la comunità.