Gli ex esponenti di Alternativa Popolare, Centristi per l’Europa, Democrazia Solidale, Italiapopolare e Idv si uniscono: tutti insieme daranno vita a una nuova lista, chiamata ‘Civica Popolare’ guidata dall’attuale ministro della Sanità Beatrice Lorenzin e che sosterrà il centrosinistra e il Pd. La lista appoggerà “l’area politica che ha supportato fino in fondo i governi di questa legislatura” alle prossime elezioni politiche, convocate per il 4 marzo.

La lista sarà guidata da Beatrice Lorenzin e avrà nel simbolo una margherita: l’annuncio di oggi è “il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione europeista e riformista, per fronteggiare ogni deriva populista e proseguire sul sentiero della ricostruzione civile, sociale e materiale del Paese”.

A far parte della nuova formazione politica saranno alcuni esponenti conosciuti come Dellai, Casini, Olivero, De Mita e Messina. Da subito è stata definita come la Margherita 2.0 e tutte le varie sigle che la compongono dovrebbero essere presenti nel simbolo, probabilmente insieme al nome della stessa Lorenzin. Il Pd ha così trovato un alleato centrista che ha l’obiettivo di guardare ai moderati liberali e puntare al proseguimento delle riforme iniziate con i governi dell’ultima legislatura guidati da Letta, Renzi e Gentiloni.

L’accordo per la nascita della nuova lista è stato trovato nella notte e nel progetto potrebbe essere coinvolto anche Bruno Tabacci. Si prevede inoltre l’individuazione di molti nomi nuovi da presentare nei prossimi giorni. “Obiettivo fondamentale – si legge in una nota di Civica Popolari – sarà combattere le crescenti disuguaglianze; risollevare la condizione sociale ed economica del ceto medio; sostenere le famiglie e le imprese. La lista avrà nel simbolo una margherita che simboleggia la convergenza di diverse sensibilità su un progetto politico al servizio del Paese. Nel rispetto di questa impostazione – conclude la nota – l'iniziativa è fin da subito aperta a tutte le esperienze civiche e politiche e a quanti intendono concorrevi”.

Lorenzo Dellai, presidente di Democrazia Solidale, chiarisce subito: “Non nasce nessuna Margherita 2.0. Quella esperienza politica nazionale è confluita nel Pd e nessuno intende né potrebbe riproporla oggi. Più semplicemente ho messo a disposizione della lista ‘Civica Popolare' che stiamo costruendo assieme ad altri soggetti di area centrista il simbolo della Margherita Trentina di fine anni novanta, che è graficamente e giuridicamente diverso da quello di ‘Democrazia è Libertà-La Margherita' e che si accompagnerà ad altri simboli”.

Secondo la presidente dei senatori di Ap, Laura Bianconi, commenta: “La nascita di Civica Popolare segna un ulteriore passo di chiarezza nel panorama dell’offerta politica per chi non si rivede nel Pd o non ha intenzione di lasciare il Paese preda dei populismi e della demagogia. L’esperienza maturata in questi anni di governo al servizio degli italiani, segnata da un riformismo intenso che ha consentito di far cambiare passo all’Italia, trova ora la sua continuazione. Un progetto con solide radici in questa legislatura ma che già guarda al futuro ed a quello che è necessario fare per consolidare quanto fatto finora. E la leadership di Beatrice Lorenzin, senza dubbio tra i migliori ministri di questo governo, rafforza questo progetto e ne dà solide prospettive. Ora guardiamo alla campagna elettorale nella certezza che come per l’esperienza di governo gli italiani premieranno la nostra scelta”.