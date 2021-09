Zona rossa Covid nel campo rom di Giugliano prorogata fino al 26 settembre Con l’ordinanza numero 24 del 15 settembre 2021, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha prorogato la zona rossa nel campo rom di Giugliano, scattata lo scorso 2 settembre a causa dei numerosi casi di Covid-19 che si erano verificati al suo interno. La zona rossa sarà effettiva, salvo ulteriori proroghe, fino al 26 settembre.

A cura di Valerio Papadia

Non si entra e non si esce dal campo rom di Giugliano, sito in via Carrafiello: con l'ordinanza numero 24 del 15 settembre 2021, dunque oggi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha infatti prorogato la zona rossa Covid, in scadenza proprio in data odierna, prorogandola fino al 26 settembre. La zona rossa nel campo rom di Giugliano era scattata lo scorso 2 settembre, quando circa 80 residenti erano risultati positivi al Coronavirus. Temendo l'esplosione di un focolaio, la Regione Campania aveva dunque deciso di mettere in isolamento i residenti, isolamento che, come abbiamo visto, è stato prorogato, salvo altre disposizioni, fino al 26 settembre.

Zona rossa Covid al campo rom di Giugliano: l'ordinanza

Ecco, di seguito, cosa prevede l'ordinanza numero 24 del 15 settembre 2021 emanata oggi dal governatore De Luca, con la quale si proroga la zona rossa Covid nel campo rom di Giugliano: