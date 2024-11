video suggerito

Vuole i documenti e minaccia il console tunisino a Napoli: 27enne arrestato al Centro Direzionale L'uomo ha inveito contro il console tunisino, minacciando di distruggere il Consolato se non gli fossero stati consegnati i suoi documenti.

A cura di Valerio Papadia

Si è recato al Consolato della Tunisia a Napoli, pretendendo di ricevere subito i suoi documenti, che potessero regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano. Determinato ad ottenerli, non ha esitato a inveire contro il console, minacciando anche di distruggere il Consolato: per questo, un 27enne tunisino, irregolare sul territorio italiano e con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violenza o minaccia a un corpo politico.

Nella fattispecie, i poliziotti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio hanno ricevuto una nota dalla Sala Operativa e sono intervenuti presso il Consolato tunisino in città, che sorge in via Domenico De Roberto, al Centro Direzionale, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta.

Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che poco prima il 27enne aveva minacciato il console tunisino a Napoli, minacciando altresì di distruggere anche gli uffici del Consolato se non gli fossero stati consegnati i suoi documenti. Pertanto, i poliziotti lo hanno bloccato e lo hanno tratto in arresto.