Voragini e buche nel Pontile di Bagnoli: “Chiunque potrebbe caderci, degradato e sporco” La CISL FP con Agostino Anselmi e Gennaro Salvietti ha chiesto un intervento del sindaco di Napoli per la riqualificazione del pontile.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Buche e voragini sul Pontile di Bagnoli, propaggine dell'ex Italsider, oggi rinato come la più lunga passeggiata a mare della città. Il pontile, però, purtroppo, è sporco e abbandonato al degrado. Le panchine ricoperte dal guano di gabbiano che nessuno si prende la briga di ripulire. Anche la spiaggia comunale vicina non è messa bene, chiusa da anni e piena di immondizia. I bagni pubblici sono in parte interdetti. A denunciare la situazione è la Cisl Fp, con Agostino Anselmi, che oggi ha condotto un'ispezione per verificare lo stato del pontile.

"Sporcato dai gabbiani, il Comune non interviene"

"Potrebbe essere il più bel pontile del mondo – commenta Anselmi – invece oggi è il pontile della vergogna e del sudiciume. Sporcato dal guano dei gabbiani che non viene pulito. Il Comune, ci è stato riferito, non avrebbe i soldi per chiamare la Napoli Servizi e pretende che questo lavoro sia eseguito dai dipendenti comunali. Stessa cosa dicasi per la spiaggia comunale di Bagnoli che è chiusa da anni ed è ridotta ad un ricettacolo di immondizia. Turisti e visitatori sono costretti a passeggiare tra i rifiuti".

Sul ponte sono presenti anche diverse voragini, che gli addetti del Comune hanno provveduto a transennare o a rattoppare. Ma il rischio di finirci dentro, soprattutto per i bambini, non è stato eliminato. "I buchi – sottolinea Anselmi – sono stati rattoppati. Ma in fondo al pontile c'è un crollo. Il buco è stato transennato, ma si rischia comunque di cadere a mare. Infine, l'impianto di illuminazione è carente. Il pontile, inoltre, non è aperto tutta la giornata per risparmiare la turnazione da pagare ai dipendenti. Il pontile è frequentato tutti i giorni da centinaia di visitatori e dagli studenti che visitano Città della Scienza e all'uscita ne approfittano per fare la passeggiata sul pontile. Trovarlo chiuso è una vergogna".

La CISL FP con Agostino Anselmi e Gennaro Salvietti ha rivolto un appello al sindaco di Napoli per un suo intervento. "Il primo cittadino deve essere messo a conoscenza delle condizioni del pontile. Finora non abbiamo mai avuto risposte, se non quelle di obbligare i dipendenti a pulire il ponte".