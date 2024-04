Vomero, sequestrato il gazebo del ristorante in via Luca Giordano: è abusivo

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Sequestrato il gazebo di un bar in via Luca Giordano al Vomero, nel salotto buono di Napoli. Per gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa Vomero, che hanno effettuato i controlli, il dehor è abusivo. Installato sul marciapiedi della nota strada dello shopping del quartiere collinare, il gazebo non aveva però le autorizzazioni dovute. Non essendo possibile rimuoverlo subito, sono scattati i sigilli per impedirne l'utilizzo.

La Polizia Locale di Napoli della U.O. Vomero ha quindi sottoposto a sequestro il gazebo abusivo, che era stato realizzato da un'attività di ristorazione su via Luca Giordano. Gli Agenti nel procedere alle ordinarie verifiche sulle occupazioni di suolo hanno accertato che la struttura realizzata sul suolo pubblico, in questo caso, era priva di qualsiasi autorizzazione sia per l'occupazione di suolo come dehor, sia per il permesso a costruire necessario per una struttura metallica e pannelli completamente rigida di quel tipo.

Il gazebo, infatti, era chiuso su quattro lati con copertura in piano e sollevato dal suolo mediante una pedana rigida, delle dimensioni di circa 5 metri per 3 di superficie, fissata al pavimento del marciapiedi. La struttura era utilizzata per sala ristorazione a servizio dell'attività principale posta sulla stessa via Luca Giordano. Per interrompere l'utilizzo dell'opera abusiva, visto che non è stato possibile rimuoverla immediatamente, la struttura illecita è stata sottoposta a sequestro per le ulteriori determinazioni dell'autorità amministrativa e dell'autorità giudiziaria.