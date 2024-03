Vomero, infiltrazioni in un palazzo di via Luca Giordano: arrivano Protezione Civile e Abc Sul posto Protezione Civile, Abc e Polizia Locale. Infiltrazioni nell’edificio all’incrocio con via Cimarosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Infiltrazioni d'acqua in un palazzo del Vomero in via Luca Giordano, all'altezza dell'incrocio con via Cimarosa. Sul posto sono arrivati i tecnici dell'Abc di Napoli e sono in corso le verifiche con le squadre della rete acquedotto e fognaria. Sul posto anche la Protezione Civile. La presidente della Municipalità Clementina Cozzolino sta monitorando la situazione.