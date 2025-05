Vomero, donna si sente male in strada e muore in via Orsi: caos traffico tra Tangenziale e Medaglie d’Oro

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Tragedia in via Orsi, vicino a piazza Medaglie d'Oro, oggi pomeriggio, quando una donna si è sentita improvvisamente male, si è accasciata al suolo ed è morta poco dopo. L'episodio è accaduto attorno alle ore 15,00 di oggi, martedì 6 maggio 2025. La donna, di circa 70 anni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è subito stata soccorsa dagli astanti. I passanti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate varie ambulanze, gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito, e i carabinieri.

Purtroppo, però, nonostante i tentativi disperati del personale medico del 118 di rianimarla, l'anziana è deceduta. A seguito di quanto accaduto in via Orsi si è creato un grande trambusto. Il traffico, per la presenza delle ambulanze e delle forze dell'ordine, è andato in tilt, con lunghe code di auto in un orario di punta. Via Orsi è una importante arteria di traffico cittadino, anche perché collega piazza Medaglie d'Oro all'entrata della Tangenziale di Napoli, ed è per questo frequentata in tutte le ore del giorno.