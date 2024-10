video suggerito

Vomero, al bar il servizio al tavolo costa quanto un caffè: 1,50 euro per ogni persona seduta Napoli, in molti bar, ristoranti e trattorie prezzi senza controllo. E anche un semplice caffè al tavolino costa caro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Una storia del genere necessita di preambolo: se prezzi, integrazioni e costo del servizio al tavolo sono correttamente indicati nelle tabelle e nei menu si ha libertà di scelta e ci si può alzare dal tavolo del ristorante, del bar o della trattoria e andare altrove. Detto ciò, a Napoli si assiste ad un progressivo incremento dei costi della ristorazione. La città gode di una ondata turistica senza precedenti e il settore ne approfitta. Chi ne fa le spese sono i residenti. In effetti molti napoletani, a differenza dei turisti, restano sorpresi dai prezzi di taluni esercizi commerciali, soprattutto in centro e nella zona vomerese.

Proprio al Vomero è stato battuto questo scontrino lo scorso fine settimana. Il totale è di 8 euro e 50 cent per una cedrata Tassoni da 180 ml (4 euro) e per un caffè espresso da 1,50 (la media a Napoli oscilla fra 1 euro e 1 euro e 20). Al costo dell'ordine si aggiungono ben 3 euro: il servizio al tavolo è di 1 euro e mezzo per ogni persona seduta al tavolino. In pratica se si fosse seduta una persona sola e avesse ordinato un caffè avrebbe pagato il costo della tazzulella rincarato del 100% (1,5 per il caffè più la stessa cifra di "servizio").

Nel luglio scorso i dati Istat hanno documentato che nel capoluogo campano i prezzi crescono il doppio rispetto al resto dell'Italia, col settore alimentare (+3,4% rispetto allo stesso mese del 2023) e i servizi alberghieri e di ristorazione (+5,1%) che hanno galoppato per tutta l'estate. Tanto da far dire ad una analisi effettuata dall'Unione nazionale consumatori (Unc) che «Napoli è ormai cara come Milano».