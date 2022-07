Vomero, a via Scarlatti al via le indagini sui platani: quelli malati saranno abbattuti e ripiantati Avviata l’indagine sullo stato di salute degli alberi di tutta la città. Da settembre la grande ripiantumazione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Al via le indagini sui platani di via Scarlatti, strada dello shopping del Vomero. Quelli malati o instabili saranno abbattuti. Nuovi alberi della stessa specie saranno poi ripiantati a partire da settembre, nell'ambito del progetto del Comune di Napoli che prevede di rimettere a verde tutta la città. I tecnici hanno effettuato oggi i campionamenti sugli alberi del Vomero. "Si tratta – spiega a Fanpage.it l'assessore al Verde, Vincenzo Santagada – di indagini strumentali di stabilità in quota. Nell'ambito del progetto di piantumazione cittadino. A settembre ripartirà la piantumazione in tutta Napoli".

Da settembre parte la piantumazione

A seconda delle condizioni di salute della vegetazione, si decideranno gli interventi da farsi: abbattimenti, potature, rimozione di ceppaie e reimpianti. La tutela del verde è un tassello fondamentale dell'amministrazione Manfredi, per contrastare lo smog. Il Comune ha previsto nel DUP, il documento unico di programmazione approvato a giugno, "lo sviluppo di boschi e parchi urbani". Già avviato un complesso intervento di sostituzione e ripiantumazione di alberature sul territorio del Comune di Napoli, finanziato dalla Città metropolitana di Napoli.

"La piantumazione di nuovi alberi è una misura positiva – commenta Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti e componente di quella Ambiente – ma il problema da affrontare è gestire la manutenzione ordinaria del verde, con il decespugliamento e la cura degli alberi a basso fusto".

Tutti i quartieri dove saranno piantati nuovi alberi

L’intervento di messa a dimora delle nuove alberature riguarda i seguenti lotti: Soccavo, Fuorigrotta, Pianura, Bagnoli, Posillipo; Miano, – Piscinola, Scampia, San Carlo all’ Arena; Barra, Poggioreale, Ponticelli, San Pietro a Patierno, Secondigliano; Vomero, Arenella, Avvocata, Montecalvario, Stella, Chiaiano, San Lorenzo, Vicaria; Chiaia, San Ferdinando, San Giuseppe, Porto, Pendino, Mercato, Zona Industriale, San Giovanni a Teduccio.

Nell’ambito degli interventi di cura del verde è proseguita, ed è stata implementata, l’attività di censimento fitosanitario delle alberature di alto fusto di competenza del Servizio Verde della Città con georeferenziazione e VTA, indispensabile per la corretta gestione delle alberature, anche attraverso la Napoli Servizi.