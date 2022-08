Trasporto pubblico a Napoli

Volo Budapest-Napoli deviato a Bari, passeggeri costretti a tornare in bus: la compagnia si scusa Oltre 7 ore per rientrare a Napoli, invece delle 2 ore di volo. I passeggeri: “Lasciati senza acqua e cibo”. La compagnia a Fanpage.it: “Volo deviato per maltempo. Sicurezza viaggiatori è priorità”

A cura di Pierluigi Frattasi

Disagi sul volo Wizz Air partito il 23 agosto scorso alle 13,35 da Budapest e diretto a Napoli, dove sarebbe dovuto atterrare due ore dopo, alle 15,20. Il volo, una volta decollato, è stato dirottato, però, a Bari. Una volta atterrati in Puglia, i circa 200 passeggeri hanno lamentato scarsa assistenza: niente acqua, né cibo. E dopo un confronto con l’Info Point dell’Aeroporto sono stati allestiti dei bus per riportarli a Napoli, dove sono arrivati alle 20,30 della stessa giornata, 7 ore dopo, quindi, senza fermate intermedie in autogrill, nonostante le proteste dei viaggiatori, tra i quali anche donne e bambini. La società, contattata da Fanpage.it, ha spiegato i motivi dei disagi e assicurato di avere sempre al primo posto la tutela dei passeggeri e dell'equipaggio e si è scusata per le difficoltà del volo.

Le scuse di Wizz Air: "Volo deviato per maltempo"

La compagnia Wizz Air ha spiegato a Fanpage.it che "il volo Wizz Air W6 2359 da Budapest a Napoli del 23 agosto è stato costretto a deviare sull'aeroporto di Bari a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Ai passeggeri è stato fornito il trasporto via terra da Bari a Napoli. Sebbene le condizioni meteorologiche fossero al di fuori del suo controllo, Wizz Air si scusa sinceramente con tutti i passeggeri per i disagi causati. La sicurezza dei nostri passeggeri, dell'equipaggio e dell'aeromobile è la nostra priorità numero uno".

"Per i viaggiatori una odissea"

A raccontare i disagi di quello che doveva essere un breve viaggio di un paio d'ore e si è trasformato in un lungo e faticoso rientro di 7 ore, è Francesco Sassano, che ha inviato una lettera a Fanpage.it:

"Centinaia di passeggeri – racconta Sassano – abbandonati al loro destino. Ne sono testimoni i circa 250 viaggiatori presenti sul volo Wizzair W62359 partito alle 13:35 da Budapest e diretto a Napoli. Aihmè, l’atterraggio non ha rispettato l’orario di arrivo previsto alle 15:20, il Capitano dell’aeromobile per imprecisate motivazioni ha dovuto deviare il volo a Bari. I malcapitati hanno dovuto vivere una vera e propria odissea, sorvolando più volte i cieli partenopei per poi arrivare presso l'Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla".

"Una volta sbarcati in Puglia – prosegue il racconto – i passeggeri hanno dovuto “arrangiarsi”. Dopo un conciliabolo tra autisti e addetti all’Info Point, i passeggeri sono stati caricati sugli autobus predisposti all’esterno dell’Aeroporto. Senza una attenzione alle primarie esigenze umane, sottovalutando persino la presenza di donne e bambini di ritorno dalle vacanze magiare, per accelerare le operazioni di ritorno non è stato offerto loro né acqua né cibo, neanche il tempo di una sosta autogrill; ovviamente il tutto ha causato numerose e inascoltate lamentele. Soltanto alle 20,30 si è fatto ritorno a Napoli".