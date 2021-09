Voli low cost da Napoli a Sharm el Sheik con Easyjet dal 3 novembre Riprende il collegamento aereo low cost di Easyjet tra Napoli Capodichino e lo scalo di Sharm el Sheik, rinomata località balneare sul Mar Rosso. Il via libera è fissato per il 3 novembre, da Napoli. Il costo dei biglietti dipende ovviamente dai tempi di prenotazione ma quello migliore si aggira sui 30-40 euro a volo.

A cura di Redazione Napoli

EasyJet ha ridato via libera dai voli che collegheranno l'aeroporto di Napoli Capodichino a quello di Sharm el Sheik. La compagnia britannica con una nota ha annunciato di aver riaperto la rotta con lo scalo egiziano sul Mar Rosso, nota e gettonatissima località balneare, ricca di resort. Il via libera è fissato per il 3 novembre, da Napoli. Il costo dei biglietti dipende ovviamente dai tempi di prenotazione ma quello migliore si aggira sui 30-40 euro a volo.

Rimborso voli cancellati: patto con i consumatori

Sedici compagnie aeree si sono impegnate con la Commissione europea e le autorità nazionali di protezione dei consumatori a una migliore informazione e al rimborso tempestivo dei passeggeri in caso di cancellazione del volo. Si tratta di Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, Klm, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, Tap, Vueling e Wizz Air. Gli arretrati di rimborso rimanenti sono stati eliminati nella stragrande maggioranza dei casi e i passeggeri saranno rimborsati entro 7 giorni come previsto dal diritto Ue.

