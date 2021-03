Ha violato la zona rossa che vige in Campania per fermare la diffusione del Coronavirus, lasciando il suo Comune di residenza per spostarsi a Bacoli, nella provincia di Napoli, non soltanto senza giustificato motivo, ma anzi, per abbandonare i suoi rifiuti in strada: per questo, un uomo residente nel Napoletano, è stato multato. A rendere noto quanto accaduto è stato proprio il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che su Facebook ha pubblicato la fotografia dei rifiuti abbandonati dall'uomo e ha scritto: "Nei giorni scorsi, si è provveduto a multare un cittadino della provincia di Napoli che era a Bacoli, in piena zona rossa, senza alcun motivo d’urgenza. Stamattina, abbiamo capito perché era venuto a farci visita. Per scaricare i suoi rifiuti".

Il primo cittadino di Bacoli ha poi proseguito il suo intervento: "Voglio rassicurarlo. Li abbiamo trovati, in via Spiaggia Romana. Insieme alle bollette, ed altro materiale a lui riconducibile. Mi spiace soltanto che non potremmo riportarglieli a domicilio, causa pandemia. Ma può ‘stare sereno'. Saremo noi a smaltirli correttamente. Addebitandogli ovviamente ogni costo, con un verbale salato. Ed una denuncia a corredo. Sappia che la sua presenza non è più gradita nella nostra terra. Perché se per il Covid-19 c’è vaccino, per l’inciviltà non c’è cura. Nessuna moratoria per questi farabutti. Pugno duro. Ed un passo alla volta, ma via da Bacoli". Oltre ad essere già stato multato per aver violato le normative anti-Covid, dunque, l'uomo verrà anche multato dal Comune di Bacoli per aver illecitamente abbandonato i rifiuti in strada.