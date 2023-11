Vincenzo De Luca commuove Fedez a Muschio Selvaggio: “Hai affrontato il tumore da vero uomo” Nel botta e risposta tra Fedez e De Luca al microfono di “Muschio Selvaggio”, la chiusura è all’insegna della commozione. Perché il governatore dice ciò che pensa della malattia del rapper milanese.

Vincenzo De Luca e Fedez: la "strana coppia" al microfono del podcast "Muschio Selvaggio" si rivela alla fine capace non solo di assestarsi vicendevoli frecciatine ma anche di una empatia e di un pizzico di commozione sul finale. È il presidente della Regione Campania dopo un'ora di botta e intenso fra lui, il rapper e marito di Chiara Ferragni e il podcaster Mr. Marra, a chiudere la puntata parlando della vicenda personale di Federico Lucia. Il tumore e la paura in ospedale per le due emorragie improvvise, gli ultimi mesi turbolenti in casa Ferragnez e il coraggio con il quale ha affrontato tutto questo.

I tatuaggi e i giovani "con il ferro in tasca"

«Il mondo non l'hanno rovinato le persone con i tatuaggi», gli dice Fedez, facendo riferimento alle dichiarazioni sulle ragazze con i tatuaggi che a De Luca non piacciono per niente, tanto da dirlo pubblicamente in un video che ha fatto molto discutere. «Non c'è nessun dubbio su questo, lo hanno rovinato quelli in giacca e cravatta e quelli con le divise militari», ha risposto De Luca, restituendo un'analisi deprimente sulle nuove generazioni. Baby gang, superalcolici, "il ferro in tasca" (la pistola, ndr.), coltelli per fare le sfide a chi è più bullo: una lista corredata di dati che supportano la tesi su quanto i giovani di oggi siano in balia di un momento storico, a suo dire, preoccupante.

La vicinanza a Fedez: "Hai affrontato il tumore con coraggio"

«Fatti dire un'ultima cosa», esordisce De Luca e nessuno ha la minima idea di cosa andrà a dire, men che meno Fedez: il podcast è senza tagli: «Fatti dire un'ultima cosa… io avrei dovuto sfotterti per come stai combinato. E avevo invece esigenza di dirti una cosa che è strana per il soggetto e come si presenta». Il riferimento iniziale è ovviamente alla vicenda dei tatuaggi che a De Luca non piacciono (tanto da dirlo pubblicamente). Poi il tono cambia:

Tu hai avuto un'esperienza umana terribile. Tu hai affrontato un tumore, hai avuto un'operazione chirurgica poi una seconda hai affrontato queste prove della vita con un coraggio con una generosità… sei riuscito a utilizzare questi tuoi momenti difficili per dare coraggio agli altri. Hai dimostrato di essere un uomo.

E Fedez non fa mistero di commuoversi: «Grazie mille, mi ha quasi fatto commuovere davvero». De Luca chiude con una frase che difficilmente gli è stata sentita dire in pubblico: «Ti voglio bene». E Fedez, di rimando: «Contraccambio».