video suggerito

Vela Celesta, in due giorni triplicate le richieste di contributi agli sfollati: sono 184 Sono già 184 le richieste di contributi previsti per gli sfollati dopo il crollo alla Vela Celeste di Scampia, come fa sapere il Comune di Napoli. Aperto anche un altro sportello per accogliere le richieste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono più che triplicate le richieste di contributi agli sfollati dopo il crollo della Vela Celeste di Scampia previsti dal Comune di Napoli. Se, nel primo giorno, le richieste erano state 55, come rende noto l'amministrazione comunale partenopea oggi, nel secondo giorno utile, le richieste sono state 184. In base alle caratteristiche, i contributi previsti dal Comune variano dai 400 ai 900 euro, in base alla composizione del nucleo famigliare richiedente.

Per fronteggiare l'aumento delle richieste dei contributi da parte degli sfollati nel crollo alla Vela Celeste di Scampia, il Comune di Napoli ha reso altresì noto che, proprio nella giornata di oggi, venerdì 2 agosto, è stato aperto un secondo sportello per inoltrare le richieste, sempre disponibile presso la sede della Ottava Municipalità a Scampia: salgono così da 2 a 6 le postazioni a disposizione dell'utenza.

Un circo sociale per bambini e ragazzi sfollati

Inoltre, la Fondazione Patrizio Paoletti vuole organizzare un circo sociale, con interventi e laboratori didattici, per bambini e ragazzi sfollati dopo il crollo. "Questo è il momento per ricostruire e costruire su basi più solide. Socialità, collettività, aiuto reciproco, comprensione e condivisione delle difficoltà, queste parole chiave appartengono alla sfera dell'intelligenza emotiva e offrono a tutti noi la stabilità e la sicurezza che ci mancano quando affrontiamo i momenti più drammatici della nostra vita" ha detto Marco Benini, pedagogista e responsabile dei progetti socio-educativi della Fondazione.