video suggerito

Agli sfollati di Scampia dai 400 ai 900 euro al mese per trovare casa Il Comune di Napoli stanzia un milione di euro per gli sfollati della Vela Celeste: servirà a trovare loro casa dopo il crollo costato 3 morti e 13 feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Comune di Napoli ha deliberato un milione di euro, preso dal fondo di riserva dell'anno 2024, per aiutare le famiglie sfollate dopo il crollo all'interno della Vela Celeste di Scampia. Si va da un minimo di 400 euro al mese ad un massimo di 900 in base alle caratteristiche del nucleo familiare, mentre Palazzo San Giacomo continua il dialogo con albergatori e istituti religiosi per offrire una collocazione temporanea agli sfollati delle Vele di Scampia, mentre prosegue il presidio esterno all'edificio per i servizi di vigilanza ed antisciacallaggio da parte delle forze dell’ordine, così come viene ancora assicurata la presenza dei vigili del fuoco e delle ambulanze davanti al complesso universitario da parte della ASL Napoli 1 e del 118, pronti per ogni evenienza. Continuano, intanto, le indagini della Magistratura sul colpo che ha causato 3 morti e 13 feriti.

Tavolo al Ministero a Roma con Musumeci e Ciciliano

Trovare, in tempi brevi, una soluzione per gli sfollati della Vela Celeste di Scampia: questo l'obiettivo preso al tavolo del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci al quale ha partecipato il capo dipartimento Fabio Ciciliano. "Occorre trovare una ragionevole soluzione per gli sfollati, sia dal punto di vista normativa che finanziario. E la troveremo in brevissimo tempo, con il contributo di tutte le istituzioni", ha spiegato il ministro Musumeci.

Sarracino: "Unanimità alla Camera passo importante"

Quest'oggi alla Camera è passato anche un ordine del giorno proprio relativo alla situazione Vele e che richiede di impegni concreti da parte del Governo e del Comune di Napoli. Soddisfatto Marco Sarracino, deputato e responsabile nazionale sud del Partito Democratico, che spiega: "Siamo riusciti a far cambiare idea al governo su un mio ordine del giorno che prevede un piano di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del quartiere di Scampia e di aiutare il Comune di Napoli ad affrontare la fase transitoria a seguito della tragedia della Vela Celeste. L'unanimità raggiunta alla Camera è un passo importante", ha aggiunto, spiegando che "ora, dopo le parole, servono i fatti: il governo intervenga con urgenza sostenendo il sindaco Manfredi e il comune in questa difficile emergenza".