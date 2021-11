Variante Omicron, tracciati 60 contatti del paziente zero e dei famigliari Circa 60 le persone che sono entrate in contatto con il paziente zero e con la sua famiglia, ovvero i primi 4 casi di variante Omicron in Italia.

Sta bene il 40enne di Caserta, primo caso di variante Omicron in Italia, così come stanno bene i suoi famigliari – la moglie e i due figli – anche loro positivi alla variante del Covid proveniente dal Sud Africa. A ribadirlo è Ferdinando Russo, direttore generale dell'Asl di Caserta, in diretta oggi, lunedì 29 novembre, con Fanpage.it. Il 40enne sarebbe già in via di negativizzazione e anche i famigliari, nessuno dei quali presenta sintomi, dovrebbero diventare negativi a breve. L'uomo e la sua famiglia sono costantemente monitorati dai medici dell'Asl e, anzi, dovrebbero sottoporsi a una visita di controllo proprio domani, martedì 30 novembre, per monitorare le loro condizioni di salute. Sulla blanda o addirittura assente sintomatologia del 40enne casertano, già ieri erano arrivate rassicurazioni proprio dal direttore dell'Asl di Caserta, che ancora a Fanpage.it aveva dato rassicurazioni sulla sua salute e su quella della sua famiglia.

Nel frattempo, è stato attivato anche il tracciamento dei contatti del 40enne – dirigente Eni a Caserta – e della sua famiglia. Mentre l'uomo ha avuto contatti soltanto nell'ambito della sua famiglia, i suoi due figli sono entrati in contatto con i rispettivi compagni di classe e con i docenti della scuola elementare che frequentano, che sono stati messi in DaD e in quarantena: circa una sessantina, dunque, i contatti tracciati in totale. Sono stati tutti sottoposti a tre tamponi, a distanza di giorni dal contatto: i primi due hanno dato esito negativo, mentre si è in attesa di conoscere il risultato del terzo tampone. effettuato al decimo giorno dal contatto con i due bimbi contagiati.