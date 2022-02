Vaccino obbligatorio per gli over 50, Eav sospende due dipendenti No-vax I due dipendenti non possono recarsi sul posto di lavoro perché non sono vaccinati: come prescrive la legge gli è stato sospeso anche lo stipendio.

Da ieri, martedì 15 febbraio, l'obbligo vaccinale per gli over 50 è definitivamente entrato in vigore: i cittadini che non hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19 non possono recarsi nemmeno sul posto di lavoro. Ecco perché Eav, azienda del trasporto pubblico in Campania, si è trovata costretta a sospendere due dipendenti over 50 perché No-vax: come prescrive la legge, ai due lavoratori è stato sospeso anche lo stipendio. A comunicarlo è stato il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, che ha dichiarato:

Soltanto due sospensioni di over 50 senza green pass rafforzato. Gli altri pochi incerti si sono vaccinati last minute e sono tornati in regola. Qualcuno che non gradiva il vaccino è possibile che si sia andato ad infettare di Covid da qualche amico. Il risultato finale comunque è ottimo: su 1.777 dipendenti over 50, soltanto due No-vax convinti, peraltro in procinto di andare in pensione

A Napoli ancora circa 70mila over 50 non vaccinati

Secondo quanto comunicato soltanto poche settimane fa, alla fine dello scorso mese di gennaio, dall'Asl Napoli 1 Centro, nel capoluogo campano sarebbero ancora oltre 70mila i cittadini over 50 che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose contro il Covid-19. "Un appello agli over 50, circa 70.000 non si sono sottoposti neanche alla prima dose, li aspettiamo per accompagnarli in quello che oltre che essere una scelta è anche un dovere" aveva detto per l'occasione Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro.