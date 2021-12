Vaccino Covid a Napoli: orari aggiornati di punti vaccinali e distretti sanitari L’Asl Napoli 1 Centro ha rimodulato la rete dei punti vaccinali, conservando la possibilità di accedere senza prenotazione.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Asl Napoli 1 Centro ha aggiornato gli orari dei punti vaccinali e dei distretti sanitari per la campagna vaccinale Covid-19. Obiettivo, ritagliare uno spazio definiti per la campagna dedicata alla fascia dei bambini dai 5 agli 11 anni.

Spiega il direttore generale dell'Asl napoletana Ciro Verdoliva:

Per adeguare l’offerta anche rispetto all’esperienza dei primi giorni ed al numero effettivo di adesioni, abbiamo rimodulato la rete dei punti vaccinali, conservando la possibilità di accedere senza prenotazione.

Dunque, a partire da lunedì 20 dicembre, la rete dei punti vaccinali dell’Asl Napoli 1 Centro è aggiornata come segue:

Mostra d'Oltremare

esclusiva fascia di età 12 anni-over 80

lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 20

martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 13

lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 20 martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 13 Esclusiva fascia di età 5 anni – 11 anni

martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 20.

martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 20. In concomitanza di manifestazioni sportive chiusura alle ore 18.

Fagianeria Bosco di Capodimonte

esclusiva fascia di età 12 anni- over 80 dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20

Isola di Capri

esclusiva fascia di età 12 anni – over 80 aperto il martedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 aperto il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00

aperto il martedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 aperto il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 esclusiva fascia di età 5 anni – 11 anni aperto giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Centro Vaccinale Distretti Sanitari di base

esclusiva fascia di età 12 anni – over 80 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 16,30

DSb n°24…… Chiaia / San Ferdinando / Posillipo corso Vittorio Emanuele n°691

DSb n°25…… Bagnoli / Fuorigrotta via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…… Pianura / Soccavo via Scherillo n°12

DSb n°27…… Arenella / Vomero via San Gennaro Antignano n°2 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28…… Chiaiano / Piscinola / Marianella via della Resistenza n°25

DSb n°29…… Stella / San Carlo all'Arena via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30…… Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno viale IV aprile n°50

DSb n°31…… Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

via Egiziaca a Forcella n°18

via Egiziaca a Forcella n°18 DSb n°32…… Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33…… San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale via Acquaviva n°64

Centri Vaccinali….. già esistenti presso i Distretti sanitari di base Pediatrici esclusiva fascia di età 5 anni – 11 anni martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 19.30

DSb n°24…… Chiaia / San Ferdinando / Posillipo – corso Vittorio Emanuele n°690

DSb n°25…… Bagnoli / Fuorigrotta – via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…… Pianura / Soccavo – via Scherillo n°12

DSb n°27…… Arenella / Vomero – via S. Gennaro ad Antignano n°42

DSb n°28…… Chiaiano / Piscinola / Marianella – via della Resistenza n°25

DSb n°29…… Stella / San Carlo all'Arena

– via Scudillo a Pietravalle n°24/26 (giovedì)

– via San Gennaro dei Poveri n°25 (Presidio San Gennaro) (martedì)

– via Scudillo a Pietravalle n°24/26 (giovedì) – via San Gennaro dei Poveri n°25 (Presidio San Gennaro) (martedì) DSb n°30…… Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno – via Valente n. 31

DSb n°31…… Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino – via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

DSb n°32…… Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio – via P. Ammendola n°1

DSb n°33…… San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale – vico Dattero alla Maddalena n°2

Esclusiva fascia di età 12 anni – over 80

presso studi dei Medici di Medicina Generale aderenti alla campagna vaccinale;

presso le Farmacie aderenti alla campagna vaccinale;

Esclusiva fascia di età 5 anni – 11 anni

presso studi dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla campagna vaccinale;

presso gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale, dalle ore 8 alle ore 14, in giornate da concordare con i singoli Dirigenti scolastici

Durante il periodo delle prossime festività, tutti i Centri Vaccinali saranno chiusi per le intere giornate del 25 dicembre e del 1 gennaio; nelle giornate del 24 e del 31 dicembre i centri vaccinali, con esclusione di quelli pediatrici, saranno aperti fino alle ore 14.00.

Nella giornata del 26 dicembre saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 14.00 i centri vaccinali della Mostra e della Fagianeria, esclusivamente per la fascia di età 12 anni ed oltre.

Il numero verde 800.95.44.27, è attivo dalle ore 09:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì. Si conferma inoltre il servizio di ascolto telefonico – organizzato dall’ASL Napoli 1 Centro – di “SOSTEGNO PSICOLOGICO” già attivo dal mese di ottobre ai numeri: 081-2549083, 081- 2549283 e 081-2548410, anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 – 11.

Chiamando questi numeri (dal lunedì al venerdì – ore 9,00 / 13,00) gli utenti dell’ASL Napoli 1 Centro che vogliono avere un sostegno psicologico per accedere alla vaccinazione troveranno ascolto diretto, con la possibilità di un vero e proprio accompagnamento psicologico alla vaccinazione. Durante le giornate dedicate presso il centro vaccinale Mostra d’Oltremare per tale fascia di età il percorso si potrà concludere con accoglienza e sostegno dove saranno presenti gli psicologi dell’ASL Napoli 1 Centro in una postazione dedicata.