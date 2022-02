Vaccino Covid, c’è la mezza maratona a Napoli chiude l’hub Mostra oggi: nuovi orari fino al 6 marzo Orari di apertura degli hub vaccinali e dei distretti sanitari Asl per le somministrazioni dei vaccini anti-Covid a Napoli dal 28 febbraio al 6 marzo 2022.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Asl Napoli 1 Centro ha riprogrammato gli orari degli hub vaccinali e dei distretti sanitari di base in cui si somministrano i vaccini anti-Covid19 da oggi, domenica 27 febbraio, a domenica 6 marzo, in base all’aggiornamento del monitoraggio del Coronavirus in Campania. Gli hub Mostra e Fagianeria termineranno le vaccinazioni per over 12-80 anni alle 14, invece che alle 18, come avvenuto finora. L'hub Mostra sarà chiuso oggi, 27 febbraio, a causa della Mezza Maratona di Napoli che parte proprio dal polo fieristico di Fuorigrotta, e sabato 5 marzo.

Per i bambini al di sotto dei 12 anni ci saranno giorni e orari dedicati. Alla Mostra d’Oltremare si potranno fare le vaccinazioni ai bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni nelle giornate di mercoledì (14-18) e sabato (9-18). L’Asl ha organizzato un allestimento ed un intrattenimento speciale e dedicato per i più piccoli con clown e giochi. Saranno presenti anche degli psicologi per eventuale sostegno psicologici. Le vaccinazioni ai bimbi 5-11 anni saranno poi possibili anche presso i distretti sanitari di base pediatrici (il mercoledì 14-18), e nelle scuole aderenti alla campagna vaccinale.

Gli orari degli hub vaccinali e dei distretti sanitari di base

L’Asl Napoli 1 Centro ha aggiornato il calendario della rete dei Centri Vaccinali / punti vaccinali per il periodo dal 27 febbraio al 6 marzo 2022:

Centro Vaccinale Mostra d'Oltremare

Dai 12 e fino a over 80:

Domenica 27 febbraio: non attiva (a causa della mezza maratona di Napoli)

Lunedì 28 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Martedì 1 marzo: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Mercoledì 2 marzo: dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Giovedì 3 marzo: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Venerdì 4 marzo: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Sabato 5 marzo: non attiva

Domenica 6 marzo: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Esclusivamente fascia età 5 – 11 anni:

Mercoledì 2 marzo: dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Sabato 5 marzo: dalle ore 9,00 alle ore 18,00

Centro Vaccinale Fagianeria Real Bosco di Capodimonte

Dai 12 e fino a over 80:

Domenica 27 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Lunedì 28 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Martedì 1 marzo: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Mercoledì 2 marzo: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Giovedì 3 marzo: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Venerdì 4 marzo: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Sabato 5 marzo: dalle ore 09,00 alle ore 18,00

Domenica 6 marzo: dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Centro Vaccinale Isola di Capri

Dai 12 e fino a over 80:

Giovedì 3 marzo: dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Esclusivamente fascia età 5 – 11 anni:

Giovedì 3 marzo: dalle ore 13,30 alle ore 16,30

Centro Vaccinale Distretti Sanitari di base

Dai 12 e fino a over 80:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 16,30

il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00

DSb n°24…… Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

corso Vittorio Emanuele n°691

Loreto Crispi Via M. Schipa n°9 – dal lunedì al venerdì ore 15.00 – 18.00

DSb n°25…… Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…… Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

DSb n°27…… Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28…… Chiaiano / Piscinola / Marianella

via della Resistenza n°25

DSb n°29…… Stella / San Carlo all'Arena

via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30…… Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

viale IV aprile n°50

DSb n°31…… Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

via Egiziaca a Forcella n°18

DSb n°32…… Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33…… San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

via Acquaviva n°64

Presso gli studi dei MMG aderenti alla campagna vaccinale;

Presso le farmacie aderenti alla campagna vaccinale

Centri Vaccinali Pediatrici presso i Distretti Sanitari di base

Esclusivamente fascia età 5 – 11

il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e come da ulteriori indicazioni di ogni singolo Centro Vaccinale Pediatrico

DSb n°24…… Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

– corso Vittorio Emanuele n°690

DSb n°25…….. Bagnoli / Fuorigrotta

– via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…….. Pianura / Soccavo

– via Scherillo n°12

DSb n°27…….. Arenella / Vomero

– via San Gennaro Antignano n°42

DSb n°28…….. Chiaiano / Piscinola / Marianella

– via della Resistenza n°25

DSb n°29…….. Stella / San Carlo all'Arena

– via Scudillo a Pietravalle n°24/26

DSb n°30…….. Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

– via Valente n. 31

DSb n°31…….. Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

– via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

DSb n°32…….. Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

– via P. Ammendola n°1

DSb n°33…….. San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

– vico Dattero alla Maddalena n°2

Presso gli studi dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla campagna vaccinale;

Presso gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 in giornate da concordare con i singoli Dirigenti scolastici.

Numeri verdi per informazioni sanitarie e sostegno psicologico

È anche utile ricordare che l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia e l’ASL Napoli 1 Centro, in collaborazione tra loro, e grazie alla disponibilità offerta da numerosi medici volontari in pensione, continuano ad assicurare un numero verde a disposizione della cittadinanza, che fornisce riscontro a possibili quesiti di natura strettamente medico-scientifica anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 – 11, sulla base delle direttive fornite dai documenti elaborati dal Ministero della Salute, dall’I.S.S., dall’AIFA e dall’EMA.

Il numero verde 800.95.44.27, è attivo dalle ore 09:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì.

Si conferma inoltre il servizio di ascolto telefonico “sostegno psicologico” già attivo dal mese di ottobre ai numeri: 081-2549083, 081-2549283 e 081-2548410 anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 – 11.

Chiamando questi numeri (dal lunedì al venerdì – ore 9,00 / 13,00) gli utenti dell’ASL Napoli 1 Centro che vogliono avere un sostegno psicologico per accedere alla vaccinazione troveranno ascolto diretto, con la possibilità di un vero e proprio accompagnamento psicologico alla vaccinazione.

Durante i weekend il percorso si potrà concludere con accoglienza e sostegno presso il centro vaccinale Mostra d’Oltremare dove (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) saranno presenti gli psicologi dell’ASL Napoli 1 Centro in una postazione dedicata. “Il Servizio – conclude Verdoliva – continua per dare la possibilità, a coloro che lo vorranno, di ottenere un sostegno in termini di ascolto e consapevolezza, così da superare condizioni emotive che bloccano o ostacolano processi decisionali importanti per la salute di tutti”. Presso gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale si tengono incontri informativi ai quali possono accedere i genitori.