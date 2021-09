Vaccino Covid, all’Asl Na 2 terza dose agli over 80 senza prenotazione. Anche in farmacia e dal medico Partiranno domani, mercoledì 29 settembre, le terze dosi del vaccino anti-Covid per i cittadini sopra gli 80 anni nel territorio dell’Asl Napoli 2 Nord, il più vasto della Campania. Gli over 80 potranno recarsi nei sette centri vaccinali aperti, ma anche nelle 87 farmacie accreditate o dai circa 900 medici di base.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prenderanno il via domani, mercoledì 29 settembre, le somministrazioni della terza dose del vaccino contro il Coronavirus per i cittadini over 80 nel territorio dell'Asl Napoli 2 Nord, la più vasta e popolosa della Campania. Chiunque, sopra gli 80 anni, voglia ricevere la terza dose del vaccino, potrà farlo senza prenotazione, recandosi in uno dei sette centri vaccinali aperti sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord (a Pozzuoli, Giugliano, Frattamaggiore, Mugnano, Acerra, Afragola e Ischia), nelle 87 farmacie del territorio convenzionate oppure dai circa 900 medici di famiglia che hanno aderito alla campagna. Sono circa 700 i cittadini che hanno già ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid nell'Asl Napoli 2 Nord, fino ad ora somministrata ai pazienti in dialisi ed alcuni anziani ospiti nelle Rsa e nelle case di cura private del territorio.

Asl Napoli 2 Nord, continua la vaccinazione degli studenti

Intanto, l'Azienda sanitaria locale sta continuando anche il tour per somministrare le prime e seconde dosi del vaccino contro il Coronavirus anche nelle scuole. Oltre ai tour all'esterno delle scuole, nei 32 comuni dell'Asl Napoli 2 Nord (fatta eccezione per l'isola di Ischia) tutti i centri vaccinali sono aperti 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20, in modalità open day: chiunque può presentarsi senza prenotazione e ricevere il vaccino contro il Covid. Fino a questo momento, fa sapere l'Asl Napoli 2 Nord, sono 60mila i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni che hanno deciso di vaccinarsi.