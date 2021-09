Vaccini nelle scuole di Napoli per gli studenti sopra i 12 anni: ecco dove e quando Vaccini a scuola per gli studenti sopra i 12 anni ed il personale scolastico: l’iniziativa dell’Asl Napoli 2 Nord. Ecco quali scuole saranno coinvolte nella prossima settimana: si parte dalle 9 alle 18 da lunedì a venerdì, basterà la tessera sanitaria e, in caso di minore età, della presenza di uno dei genitori.

Vaccini nelle scuole di Napoli per gli studenti sopra i 12 anni: l'idea dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, che comprende il territorio della provincia nord-occidentale partenopea e l'isola d'Ischia, è arrivata alla sua terza tappa. Il "Vaccino Tour", già sperimentato nei giorni scorsi, si sposta ora in altre scuole del territorio di competenza dell'ASL partenopea.

La terza tappa inizierà sabato 1° ottobre e durerà fino al venerdì 8 ottobre successivo: i camper dell'Asl Napoli 2 Nord raggiungeranno gli istituti scolastici previsti in questa tappa e somministreranno i vaccini dalle 9 alle 18. Per i soggetti minori, servirà ovviamente l'autorizzazione di un genitore. Non serve la prenotazione: basterà essere muniti di tessera sanitaria. La vaccinazione, che avverrà con Pfizer e Moderna, potrà essere ricevuta anche dal personale scolastico, qualora non abbiano ancora avuto alcuna dose di vaccino. Vaccinazione che permetterà anche di ricevere il Green Pass, ha spiegato l'Asl Napoli 2 Nord che ha organizzato l'evento.

Anche nella settimana alle porte, quella che va da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre, ci saranno appuntamenti per i vaccini nelle scuole: ad essere coinvolte saranno le città di Frattamaggiore, Casavatore, Giugliano in Campania, Afragola e Melito di Napoli. Anche in questo caso, la vaccinazione è aperta anche per gli adulti e senza prenotazione (per i minori sopra i 12 anni servirà sempre la presenza di un genitore), purché non si tratti della seconda dose. Queste, infatti, non saranno previste in questa sessione di "tour vaccinale" itinerante organizzato dall'Asl Napoli 2 Nord.