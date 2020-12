I dipendenti dei policlinici Vanvitelli e Federico II di Napoli inizieranno la vaccinazione contro il Covid a partire dal 2 gennaio 2021, vale a dire dall'imminente sabato. Lo hanno comunicato gli stessi istituti: si tratta di un'anticipazione rispetto a quanto inizialmente previsto (il 12 gennaio), che permetterà di immunizzare così entro fine gennaio un elevato numero di dipendenti dei due policlinici, compresi molti studenti e specializzandi che hanno risposto all'appello dei Policlinici.

"Abbiamo allestito nell'edificio 3 di Cappella Cangiani, una delle strutture della nostra Azienda, il Centro Vaccini con ampi ambulatori e laboratori", ha spiegato il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Luigi Vanvitelli", Antonio Giordano, "una intensa attività organizzativa, avviata da settimane, svolta sinergicamente con l’Ateneo Vanvitelli che ringrazio per il prezioso gioco di squadra". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Anna Iervolino, direttore generale della Federico II di Napoli, che ha spiegato: "I vaccini sono la migliore arma a nostra disposizione nella battaglia al Covid, bisogna proteggere innanzitutto gli operatori sanitari e coloro che sono impegnati in prima linea". Già nei giorni scorsi avevano risposto all'appello del Policlinico Vanvitelli 4.500 dipendenti: il vaccino, infatti, al momento non è obbligatorio neppure per il personale sanitario, ma viene somministrato su base volontaria. Dopo la prima iniezione del 2 gennaio, come da prassi, ci sarà il richiamo del vaccino a distanza di 21 giorni: passati poi 7-10 giorni dal richiamo, si potrà dire di essere immunizzati.