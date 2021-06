Un open day con vaccino Johnson & Johnson nell'Asl di Avellino: lo ha annunciato l'Azienda Sanitaria Locale di Avellino. Open Day che si terrà giovedì 10 giugno 2021 e durerà l'intera giornata. Ma l'accesso sarà limitato a coloro che riusciranno a registrarsi nel portale dedicato: si potrà accedere infatti solo fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prevede una larga adesione, anche perché il vaccino Johnson & Johnson di Janssen è monodose, e dunque non richiede richiami a breve o lungo termine: fattore quest'ultimo che spesso condiziona altri open day, con i vaccinandi timorosi che la seconda dose possa arrivare in piena estate e dunque in qualche modo "intercedere" con le rispettive ferie.

Le somministrazioni avverranno dalle 8 alle 24 di giovedì 10 giugno. Per iscriversi, bisognerà collegarsi alla piattaforma http://opendayvaccini.soresa.it ed essere ovviamente almeno maggiorenni e residenti nella provincia di Avellino. Per registrarsi, bisognerà munirsi di tessera sanitaria, codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare entrambi attivi, dove ricevere l'avvenuta conferma della registrazione e l'appuntamento con orario e luogo.

I punti vaccinali saranno quelli di Avellino – Campo Coni, Grottaminarda, Montoro e Mugnano del Cardinale, vale a dire i quattro punti cardine dell'intera provincia (il capoluogo, l'Alta Irpinia, la Valle dell'Ufita ed il Vallo di Lauro): gli altri punti vaccinali allestiti dall'ASL di Avellino resteranno aperti alla normale calendarizzazione. La registrazione all'Open Day del 10 giugno continuerà fino ad esaurimento posti disponibili.