Anche a Benevento si procede con le vaccinazioni Covid a pieno regime: nei prossimi giorni, previsto anche un open day che sarà aperto a tutti i residenti della provincia sannita che abbiano almeno 18 anni d'età e non abbiano invece più di 59 anni. L'ha annunciato l'Azienda Sanitaria Locale di Benevento, che ha anche aperto le registrazioni, che dovranno passare attraverso il portale della Soresa. Open day che non intaccherà le vaccinazioni dei maturandi registrati in piattaforma, che tra giovedì e venerdì saranno convocati presso il centro vaccinale Pepicelli.

Per aderire, bisognerà collegarsi alla piattaforma Soresa, disponibile qui e procedere alla registrazioni, muniti di documento e tessera sanitaria. Le convocazioni partiranno da giovedì 3 giugno, invece, via libera all'open day di Benevento, che dalle 9 alle 19 si terrà presso i seguenti centri:

Cerreto Sannita, via Cesine di sopra

Morcone, Fiera contrada Piana, 131

San Bartolomeo in Galdo, Poliambulatorio, via Costa

San Giorgio del Sannio, Auditorium Cilindro nero

Cerreto Sannita- presidio M. Delle Grazie

San Marco dei Cavoti, Largo Ariella

Sant’Agata dei Goti, Laboratorio P. O.

Telese Terme, presso Terme viale Europa.

“Con impegno ed innegabile sacrificio, stiamo procedendo a gamba tesa verso l’immunoprofilassi di tutta la popolazione", ha spiegato il direttore generale dell'ASL Benevento, Gennaro Volpe, "Abbiamo raccolto le richieste dei ragazzi e di tutti coloro che fino ad ora non sono rientrati nei target previsti e che vogliono vaccinarsi. Ovviamente, le operazioni si protrarranno fino ad esaurimento scorte", ha aggiunto ancora Volpe.