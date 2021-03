Quasi 6 operatori sanitari su 10, il 59%, non si sono presentati oggi nei centri vaccinali napoletani per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, mentre sale l'adesione da parte delle forze dell'ordine. I dati sono stati diffusi dall'Asl Napoli 1 e mostrano come ci sia ancora diffidenza verso quel vaccino, nonostante il pronunciamento dell'Ema (Agenzia Europea per i Medicinali), che ha fatto ripartire la campagna, e le rassicurazioni arrivate da più livelli istituzionali (si sono vaccinati con AstraZeneca nei giorni scorsi anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, e Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile).

Per oggi erano stati convocati dall'Asl Napoli 1 2.500 lavoratori del settore sanitario (tra ordini professionali, cliniche private e altri settori), che avrebbero dovuto presentarsi nei centri vaccinali della Stazione Marittima e della Mostra d'Oltremare; all'appello hanno risposto soltanto 1.042 cittadini, ovvero il 41,68%. A questi sono state somministrate 972 dosi di AstraZeneca e 70 di Pfizer (a cittadini che soffrono di patologie che li rendono incompatibili col vaccino AstraZeneca). Gli assenti sono stati quindi 1.458, ovvero il 58,32%.

Sale, invece, l'adesione tra le forze dell'ordine, per le quali è stato ugualmente disposto l'utilizzo del vaccino AstraZeneca (salvo i casi in cui vi siano patologie che lo rendano non indicato). Secondo i dati dell'Asl Napoli 1 su 225 convocati hanno aderito 191 cittadini, ovvero l'84,89%. Sono stati somministrati 176 vaccini AstraZeneca e 15 Pfizer. Alla Mostra d'Oltremare si sono presentati 41 dei 49 cittadini over 80 per la seconda dose del vaccino Pfizer. Oggi in Campania è arrivata la prima parte della spedizione settimanale di vaccino Pfizer, che si concluderà domani, per un totale di 120.000 dosi.