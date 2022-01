Vaccini Covid di notte al Rione Sanità di Napoli: l’appuntamento sabato 22 gennaio Dalle ore 20 del 22 gennaio fino alle 8 della mattina del 23 gennaio: vaccini anti-Covid di notte al Rione Sanità, nel cuore di Napoli, a tutta la popolazione dai 12 anni in su.

Spingere sulla campagna vaccinale e dare la possibilità a tutti di ricevere la propria dose per contrastare i contagi da Covid-19 che, a causa della variante Omicron, a Napoli – così come nel resto del Paese – corrono veloci. Con questo spirito nasce così la notte bianca dei vaccini al Rione Sanità, quartiere popolare e popoloso nel cuore di Napoli, iniziativa promossa dalla "Rete commercianti San Gennaro", associazione che riunisce i piccoli commercianti del Rione: l'appuntamento è per sabato 22 gennaio, in piazzetta San Severo, presso l'hub vaccinale della Farmacia Mele, che ha aderito all'iniziativa e somministrerà i vaccini anti-Covid dalle ore 20 e fino alle ore 8 della mattina del 23 gennaio.

I cittadini potranno effettuare anche i tamponi

Prima e dopo aver ricevuto la propria dose, i vaccinati potranno sostare, in attesa dei canonici 15 minuti di sorveglianza, nella vicina chiesa di San Severo alla Sanità, aperta per l'occasione da padre Antonio Loffredo, parroco simbolo del quartiere. Per l'occasione, anche il centro tamponi che sorge nella piazza sarà aperto, di modo che i cittadini interessati potranno sottoporsi anche ai test per rivelare l'eventuale presenza del virus.

£La pandemia con questa nuova contagiosa quarta ondata non può continuare a provocare disastri sul piano economico. A rimetterci sono soprattutto i titolari delle piccole attività alcune delle quali ridotte sul lastrico" ha dichiarato Mariano Di Napoli, vicepresidente dell'associazione e titolare di una caffetteria al Rione Sanità. Molti commercianti del quartiere, a causa della pandemia, sono stati costretti a chiudere le proprie attività.