Va a Napoli per la festa scudetto e scompare: da 4 giorni non si hanno notizie di Gigi Vitaliano Il giovane, 22 anni, vive a Sarno, nel Salernitano: domenica si è recato a Napoli per partecipare ai festeggiamenti per lo scudetto e da allora non si hanno più sue notizie. Gigi soffre di alcuni disturbi psichici.

A cura di Valerio Papadia

Era andato a Napoli insieme al fratello per partecipare ai festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto della squadra partenopea, ma è scomparso nel nulla: di Gigi Vitaliano, giovane 22enne di Sarno, nella provincia di Salerno, non si hanno più notizie da quattro giorni. Da quanto si apprende, il 22enne soffre di alcuni disturbi psichici, in particolare di schizofrenia, come hanno fatto sapere i famigliari alle forze dell'ordine quando hanno presentato denuncia di scomparsa.

Domenica scorsa, Gigi e il fratello sono partiti da Sarno per raggiungere Napoli dove, dopo la vittoria nella partita contro la Fiorentina allo stadio Maradona, è esplosa – per la seconda volta in tre giorni – la festa scudetto. Giunto nel capoluogo, durante un momento di disattenzione del fratello, Gigi Vitaliano si è allontanato e da allora si sono perse le sue tracce.

Sui social, soprattutto nelle ultime ore, si stanno susseguendo gli appelli per diffondere la notizia e aiutare le indagini. Gigi Vitaliano è alto un metro e settanta centimetri, ha capelli castani e occhi azzurri: sul sopracciglio sinistro presenta tre tagli, particolare che potrebbe aiutare nel suo riconoscimento. Al momento della scomparsa, Gigi Vitaliano indossava una canottiera blu, pantaloncini neri e delle scarpe blu.