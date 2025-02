video suggerito

Va a fare trekking e si imbatte in una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale: arrivano i carabinieri L'ordigno, risalente al secondo conflitto mondiale, è stato trovato a Falciano del Massico, nel Casertano, da un uomo che stava facendo trekking: sul posto i carabinieri, che hanno recintato l'area.

A cura di Valerio Papadia

Un uomo è andato a fare trekking in montagna e, fortuitamente, ha scoperto una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale: è accaduto nella mattinata odierna, domenica 23 febbraio, a Falciano del Massico, nella provincia di Caserta. L'uomo era impegnato in una escursione in un'area demaniale in località Olivone, alle pendici del Monte Massico, e stava percorrendo un sentiero sterrato e particolarmente impervio quando si è accorto di un cilindro di metallo, parzialmente interrato, molto somigliante a un proiettile; l'escursionista, pertanto, ha subito chiamato il 112.

Sul posto, allertati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area in cui è stato rinvenuto l'ordigno risalente al secondo conflitto mondiale, che è stata delimitata e così resa inaccessibile. Contestualmente, i carabinieri della stazione di Falciano del Massico hanno richiesto l'intervento dei militari artificieri dell'Esercito Italiano, affinché procedessero al recupero dell'ordigno bellico e alla bonifica dell'area.