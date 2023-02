Uomo picchiato da due donne a schiaffi e morsi: “Il video lo mettiamo su TikTok” La denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Verdi-Sinistra). L’uomo umiliato e picchiato nel video pubblicato sui social.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un uomo di giovane età viene umiliato e picchiato selvaggiamente da due donne a schiaffi in faccia, calci e morsi. Il ragazzo cerca di sottrarsi alle botte, fuggendo da una finestra, ma viene trattenuto e percosso prima di riuscire a mettersi in salvo. Nella stanza c'è anche un'altra donna. Tutta la scena viene ripresa da una quarta persona con un cellulare. “Ti mettiamo su TikTok”, si sente ad un certo punto, quasi come una sorta di ulteriore punizione o una forma di cyberbullismo. E il video effettivamente finisce sui social.

La denuncia del parlamentare Borrelli

A denunciare l'accaduto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha raccolto la segnalazione e pubblicato il video sul suo canale Instagram. Non è chiaro quale sia il motivo dell'aggressione, né ci sono ancora ulteriori informazioni su dove possa essere avvenuta e quando. Si potrebbe trattare di dissidi familiari avvenuti nel Napoletano. Borrelli ha ricevuto una segnalazione nella quale si dice: “Mi hanno girato questo video in un gruppo. Credo che non sia giusto per questo ragazzo subire tutto questo. Ennesima violenza inaudita”.

La violenta aggressione nel video

Nel video, di estrema violenza, si vede il giovane uomo umiliato e picchiato. Le immagini riprendono l'interno di una abitazione. Una donna si alza da un divano e comincia ad aggredire fisicamente l'uomo, insultandolo, poi colpendolo anche con schiaffi in faccia. Il pestaggio continua fino a quando l'uomo non raggiunge una finestra dalla quale cerca di uscire. Anche qui viene trattenuto e picchiato, fino a quando non riesce a fuggire. Le immagini sono anche al vaglio delle forze dell'ordine, per capire cosa possa essere accaduto.