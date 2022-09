Uomo evirato in ospedale per grave infezione: aveva avuto rapporti sessuali con il suo cane Ricoverato prima nel reparto di rianimazione e poi in quello di urologia, l’uomo è stato sottoposto a un intervento di evirazione parziale per rimuovere tutti i tessuti infetti.

A cura di Enrico Tata

Un uomo di 55 anni arriva all'ospedale di Castellammare di Stabia con un'estesa e grave infezione ai genitali. Per alcuni giorni i medici del pronto soccorso del San Leonardo non hanno visto miglioramenti nelle sue condizioni di salute, nonostante le terapie, e questo perché l'uomo era reticente sulla possibile origine di questa infezione così terribile. Alla fine è stato costretto ad ammettere di aver avuto un rapporto sessuale con il suo cane. Inizialmente il 55enne aveva cercato di curare l'infezione in casa, ma la situazione non faceva che peggiorare e così si è deciso a chiedere l'intervento del 118. Ricoverato prima nel reparto di rianimazione e poi in quello di urologia, l'uomo è stato sottoposto a un intervento di evirazione parziale per rimuovere tutti i tessuti infetti. Adesso dovrà essere sottoposto a terapia in camera iperbarica per riacquisire la funzionalità della vescica e dei genitali.

Cos'è la malattia o gangrena di Fournier

La malattia di Fournier è una grave infezione che colpisce gli organi genitali esterni maschili. È molto rara e infatti in dieci anni vengono diagnosticati circa 600 casi nel mondo. Su Wikipedia si legge che