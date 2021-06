Lutto nel mondo accademico della Campania per la scomparsa del professor Eugenio Corti, docente universitario di Ingegneria, prima all'Università Federico II, poi all'Università del Sannio, innovatore e tra i padri dell'Ingegneria Gestionale. Mente brillante, apprezzata a livello nazionale ed internazionale, ha lavorato a lungo per migliorare il rapporto tra università e impresa ed è stato tra gli ideatori degli incubatori di impresa.

Il cordoglio del mondo accademico

Immediato il cordoglio del mondo accademico campano, a cominciare da Mario Raffa, docente universitario ed ex assessore a Napoli, che lo ricorda così: “Eugenio Corti era un vero innovatore e negli anni '70 diede una mano notevole all'incubazione e alla nascita dell'Ingegneria Gestionale. È stato uno dei pionieri del rapporto università impresa e allo scopo demmo vita ad una collana editoriale Elettronica e territorio che pubblicò le prime tesi e i primi libri sulle telecomunicazioni in Campania. Sempre attento ai giovani è stato un pioniere ed un maestro”.

Gli studi in America

Corti, dopo la Laurea in Ingegneria Elettrotecnica aveva affinato i suoi studi all'inizio degli anni '60 presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), a Cambridge, negli USA. Poi, la libera docenza in elettromagnetismo applicato a luglio 1971. Visiting Fellow al MIT nel Campo della Gestione dell'Innovazione Tecnologica e del Trasferimento di Tecnologie dal Settembre 1981 a Giugno 1983. Nel febbraio 1984 con altri tecnici costituì la T&T SpA (Società di Promozione, Consulenza e Formazione Imprenditoriale).

Eugenio Corti è stato presidente della T&T SpA dalla costituzione fino alla chiusura nel 1996 ed anche Consulente per lo sviluppo sostenibile di piccole imprese. Dal novembre 1980 all'Ottobre 2002 è stato Professore Associato di "Gestione dell'Innovazione e dei Progetti" alla Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli e dal Novembre 2003 all'Ottobre 2006 alla Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali (SEA) dell'Università del Sannio (Benevento).

Dal novembre 1993 al Luglio 1996 ha svolto il ruolo di Presidente e Coordinatore Generale della Società Consortile per azioni CALPARK SpA di Cosenza, per la gestione del Parco Scientifico & Tecnologico della Calabria. E' stato eletto membro del CdA dell'Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani dal 1993 al 1999, quando è stato nominato Presidente dell'Associazione fino al 2006, anno in cui è andato in pensione. In questi anni ha assunto altre cariche di gestione.