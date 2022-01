Università Federico II Napoli, esami in DaD per positivi Covid, in quarantena o fragili fino a marzo Alcune categorie di studenti potranno fare gli esami anche a distanza, ma resta prioritario l’esame in presenza. La decisione del rettore Matteo Lorito.

Esami a distanza all'Università Federico II di Napoli solo per gli studenti positivi al Covid, in quarantena a casa o per soggetti fragili per tutta la sessione di gennaio-marzo 2022. Lo comunica il rettore dell'ateneo fredericiano Matteo Lorito, al termine della riunione in cui si è stabilito che in caso motivato è possibile fare gli esami a distanza. Anche se resta prioritaria la modalità di esame in presenza per tutti gli altri allievi. Gli studenti per accedere alle strutture universitarie dovranno indossare sempre la mascherina (FFP2 nei casi previsti) e avere il green pass base o rafforzato.

Green pass base per le lezioni all'Università

La Federico II, quindi, assicura ai propri studenti che potranno avvalersi del numero di sedute di esame, così come previsto nei calendari dei relativi corsi di studio, anche soggetti fragili, in isolamento fiduciario o positivi al Covid-19. “La decisione – spiega l'Università in una nota – considerata la diffusione della pandemia da COVID-19, l’aumento notevole dei contagi registrato nel mese di dicembre e nella prima settimana di gennaio e la richiesta del Consiglio degli Studenti, tiene conto naturalmente delle disposizioni previste dalle misure di contenimento dell’epidemia varate dal Consiglio dei Ministri il 5 gennaio 2022 e il relativo decreto legge e la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica che mantiene per gli studenti il precedente obbligo di green pass base e evidenzia la necessità di garantire il fondamentale diritto allo studio e, contestualmente, un ritorno nelle aule, nei laboratori, nelle biblioteche il più sicuro possibile, con la raccomandazione di svolgere tutte le attività prevalentemente in presenza, utilizzando gli strumenti di didattica a distanza per garantire misure di salvaguardia per gli studenti che non dovessero riuscire a partecipare in presenza o in casi specifici in relazione al rischio epidemiologico”.

Esami sia in presenza che a distanza

Le sedute di esame di profitto nella sessione gennaio – marzo 2022 continueranno ad essere svolte prioritariamente in presenza, salvo oggettive difficoltà connesse al rischio epidemiologico quali, ad esempio, condizione di fragilità o esenzione dalla vaccinazione antiCOVID-19, positività al COVID-19 o stato di quarantena obbligatori. Gli studenti potranno rivolgere la loro richiesta motivata secondo le modalità già definite dalle singole Scuole dell’Ateneo. Solo per la Scuola delle Scienze Umane e Sociali la richiesta deve essere inoltrata direttamente al docente con cui si dovrà fare l’esame.

Le sedute di esame a distanza dovranno essere svolte in corrispondenza delle programmate sedute in presenza o comunque dovranno essere svolte a pochi giorni di distanza dalle date programmate in presenza, così da non limitare la partecipazione degli studenti a sedute di diverse discipline nella stessa sessione. Docenti impossibilitati a svolgere le sedute di esame comunicano tempestivamente ai responsabili delle strutture didattiche la loro indisponibilità così da consentire una efficace gestione delle sessioni di esame.

Le regole per le sedute di laurea

Le sedute di Laurea saranno svolte prioritariamente in presenza, con partecipazione limitata degli accompagnatori dei laureandi. Sarà comunque possibile attivare una contemporanea connessione a distanza. Per lo svolgimento delle altre attività didattiche o curriculari e delle attività di ricerca restano valide le disposizioni vigenti. Ulteriori disposizioni saranno prodotte in relazione all’andamento epidemiologico.