Si torna alla piena didattica in presenza all'Università Federico II di Napoli: lo ha deciso il Senato Accademico dell'ateneo, che ha approvato un documento ad hoc con tutte le disposizioni del caso. Il "regolamento", che ovviamente tiene conto delle normative in vigore anti contagio da Covid, entrerà in vigore con il nuovo semestre. Già prevista anche la regolamentazione di una eventuale didattica a distanza: in caso di bisogno, sarà erogata solo per un terzo delle ore di corso previste.

Nel dettaglio, è previsto il ritorno alle lezioni frontali in presenza per tutti, ma anche il divieto di registrare le lezioni (sia quelle attraverso TEAMS sia con altri mezzi). Le lezioni che si svolgeranno eventualmente a distanza non potranno essere oltre un terzo delle ore totali del corso stesso, mentre eventuali ingressi contingentati dovranno garantire equità di ore in presenza tra gli studenti stessi. Esami esclusivamente in presenza, con prenotazioni che chiuderanno cinque giorni prima. "Anche se lo scenario attuale consente di assumere un atteggiamento di cauto ottimismo per il prossimo anno accademico rispetto all’emergenza pandemica e di tornare nelle aule", spiega l'Ateneo, "almeno per il primo semestre dell’anno accademico 2021/22 sarà quindi necessario continuare a mantenere alcune misure precauzionali per prevenire la ripresa del contagio. L'Ateneo continuerà comunque", prosegue il documento firmato dal Senato Accademico, "a garantire agli studenti che si trovano in condizioni di difficoltà, fisiche o anche psicologiche determinate dalla epidemia, la massima partecipazione alle attività formative".