Un’automedica notturna per assistere i malati Covid a domicilio: l’iniziativa nel Napoletano A partire da sabato 15 gennaio, dalle ore 20 alle successive ore 8, nel Comune di Ottaviano (Napoli) un’automedica assisterà a domicilio i malati Covid.

A cura di Valerio Papadia

Così come già sperimentato in precedenza, durante le fasi più acute e drammatiche di questa pandemia, il Comune di Ottaviano, nella provincia di Napoli, ha deciso di istituire nuovamente un'automedica che possa occuparsi a domicilio, durante le ore notturne, dei malati Covid del territorio. Il servizio, voluto dal sindaco, Luca Capasso, partirà sabato 15 gennaio e sarà attivo tutti i giorni: a partire dalle ore 20, e fino alle successive ore 8, i positivi al Covid residenti nel Comune di Ottaviano che avessero bisogno di essere assistiti a domicilio potranno telefonare al numero 3393358440; un'automedica, con personale qualificato a bordo, si recherà nell'abitazione di chi ha fatto richiesta per prestare le cure necessarie.

È stato proprio il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ad annunciare alla cittadinanza il servizio di automedica notturna a domicilio per i malati Covid. "Rispondiamo così alla sempre più crescente richiesta di assistenza dei tanti positivi residenti a Ottaviano – ha dichiarato il primo cittadino -. Rispondiamo con iniziative concrete, come sempre abbiamo fatto da quando è in corso questa maledetta emergenza. Desidero ringraziare il consigliere delegato alle politiche sociali, Ferdinando Federico, per l'impegno costante".

Covid, i contagi in Campania

Gli ultimi dati sui contagi in Campania, diramati nel pomeriggio odierno, giovedì 13 gennaio, parlano di 24.451 nuovi casi su 105.077 tamponi, tra molecolari e antigenici. Si registrano anche 29 morti: come specifica la Regione Campania, 19 di essi si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre gli altri 10 si sono verificati in precedenza ma sono stati registrati soltanto nelle ultime 24 ore.