Un gattino in cima a un palazzo al Centro Direzionale di Napoli: gli appelli per salvarlo Da giorni, sui social, si susseguono foto e video in cui si chiede aiuto per un gattino, intrappolato sul tetto di un palazzo al Centro Direzionale.

A cura di Valerio Papadia

Sono giorni che, soprattutto su Facebook e su Instagram, circolano foto, video e stories in cui si vede un gattino nero che gironzola sul tetto di un palazzo al Centro Direzionale di Napoli; precisamente, da quanto si apprende, il felino dovrebbe trovarsi sul tetto del consolato dell'Ucraina, all'Isola B3. Tanti, tantissimi napoletani, e non solo, stanno infatti lanciando appelli sui social network affinché chi di competenza faccia qualcosa per salvare il felino, dal momento che potrebbero essere passati giorni dall'ultima volta in cui si è rifocillato.

"Non si sa come sia finito lì, ma non riesce più a scendere. Il tetto, purtroppo, non è attualmente accessibile, perché gli uffici sono chiusi. Ho chiamato i Vigili del fuoco, la cui risposta è stata: ‘Com’è salito, così scenderà; noi non interveniamo per animali liberi'. Ho provato a chiamare l’ASL veterinaria del Frullone, che mi ha suggerito di chiamare i Vigili del fuoco. Praticamente, questo gatto è destinato alla morte" si legge in uno dei primi appelli condivisi su Facebook, ormai cinque giorni fa.

Nelle ultime ore, poi, a perorare la causa del gattino sono arrivati anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che nelle stories su Instagram ha condiviso video del micio, chiedendo aiuto per salvarlo, ma anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che oggi ha scritto: "Abbiamo chiesto informazioni ai vigili del fuoco per capire se il piccolo gatto sia stato già recuperato".