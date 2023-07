Un capello annodato al dito del piede: così una neonata, in spiaggia con la mamma, è finita in ospedale Capello si annoda attorno al dito del piedino di una bimba di 9 mesi, fino a bloccarle quasi la circolazione. Momenti di panico alla Spiaggia delle Mortelle di Portici.

La vicenda è avvenuta sulla spiaggia delle Mortelle di Portici ed è talmente singolare da sembrare un fattoide, una notizia priva di fondamento. Ma l'intervento dei medici della clinica Villa Betania prima e dell'ospedale pediatrico Santobono poi, mostrano chiaramente che si tratta di un fatto vero. Di che parliamo? Di un semplicissimo capello. Finito in mare, annodato chissà come e in che modo, al dito del piccolo piede di una bimba di appena 9 mesi di vita.

La piccola, insieme alla mamma, si godeva un po' di mare porticese per sfuggire alle temperature torride di questi giorni. Quando la donna ha visto agitarsi la bimba che teneva ben sotto controllo in acqua, ha capito subito che qualcosa non andava. Cosa stava succedendo? Il capello si era incredibilmente annodato in maniera così stretta ed efficace alla base del ditino, facendolo diventare bluastro, così come capita quando non affluisce il sangue.

La piccola è stata portata alla vicina Villa Betania a Ponticelli e poi nel nosocomio specializzato in pediatria al quartiere Vomero di Napoli. Tanta paura, ma fortunatamente, nessuna grave ripercussione.