Un altro storico cinema di Napoli rischia la chiusura: allarme per il Metropolitan di Chiaia Il cinema-teatro Metropolitan di Napoli a rischio chiusura: lo ha spiegato Francesco Emlio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A rischio chiusura il cinema Metropolitan di Napoli, nella sua sede storica di Palazzo Cellamare su via Chiaia. Ne ha parlato in radio Francesco Emilio Borrelli, deputato dei Verdi , che ha spiegato come «la banca San Paolo-Imi, proprietaria della struttura in cui risiede il cinema-teatro, avrebbe intenzione di far sbaraccare il Metropolitan».

Borrelli è preoccupato che in caso di sostituzione dell'affittuario si possa finire per realizzare «una sala Bingo o un centro commerciale e guadagnare molti più soldi». Una notizia che, se confermata, vorrebbe dire per Napoli perdere uno dei suoi più noti cinema cittadini.

Borrelli: "No a nuove sale Bingo o centri commerciali"

"Noi ci opporremo con tutte le forze a questa decisione", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, "il Metropolitan è un simbolo culturale ed affettivo della città e deve restare, perderlo significherebbe lasciar andar via un altro pezzo di Napoli. Inoltre, comunque, ci appelleremo alla Soprintendenza in quanto l’area è vincolata alla presenza di un cinema o un teatro. Un'altra sala Bingo o un centro commerciale? No, grazie, qui serve la cultura per mantenere lo spirito identitario e non altre forme di consumismo che rendono le città tutte identiche tra loro".

Imminente la chiusura del Maxicinema di Marcianise

Non solo Napoli: sono partiti i licenziamenti dei dipendenti anche per il Big Maxicinema di Marcianise, che da marzo chiuderà i battenti. Il sindacato Slc-Cgil annuncia battaglia per difendere i dipendenti della struttura, ma la crisi delle sale cinematografiche, e la loro continua chiusura in tutta Italia, sembra continuare senza freno.