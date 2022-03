Ucraina, in piazza del Plebiscito centinaia di ucraini in ginocchio manifestano per la pace Manifestazione della comunità ucraina con bandiere e striscioni contro la guerra. Cantato anche l’inno ucraino.

Centinaia di ucraini si sono inginocchiati in piazza del Plebiscito questa mattina per chiedere la pace in Ucraina. Il gesto simbolico durante una grande manifestazione contro la guerra, con una bandiera gigante dell'Ucraina lunga più di 20 metri e tanti cartelli con le scritte stop war. Avvolti tra le bandiere gialle e azzurre, i manifestanti hanno osservato anche un minuto di silenzio in memoria delle tante vittime della guerra, per dire basta ad ogni forma di violenza. Nel corso della manifestazione è stato cantato anche l'inno ucraino.

La manifestazione, dal titolo “Proteggiamo l'Ucraina”, è stata organizzata da una delle comunità più numerose in Italia. Nei pressi del colonnato della basilica di San Francesco di Paola è stato allestito un piccolo palco. Numerosi anche i cartelli di contestazione contro la Russia e Putin, definito “terrorista, assassino e bugiardo”.

Alcuni manifestanti hanno lanciato slogan di richieste alla Nato di chiudere i cieli ucraini: “Close the sky over Ukraine”. Tra i vari interventi anche quello del console generale di Napoli, Maksimilian Kovalenko. Molti i napoletani che si sono uniti alla manifestazione per l'Ucraina, assicurando la propria solidarietà.

Festa delle donne a Napoli dedicata alla pace

Il Comune di Napoli ha deciso di dedicare la Festa delle Donne dell'8 marzo 2022 alla pace. Le donne del Consiglio, della Giunta e delle Municipalità del Comune di Napoli hanno voluto dare questo senso alla Giornata internazionale nella quale si celebrano le rivendicazioni e le conquiste del genere femminile. Il pensiero è rivolto alle donne e alle popolazioni che purtroppo in queste ore vivono la tragedia della guerra.

A piazza Dante centro donazioni da lunedì a sabato

Da domani, intanto, presso la sede della II Municipalità in piazza Dante istituito un punto di raccolta di beni di vario genere e di prima necessità in favore della popolazione ucraina che saranno settimanalmente prelevati da una associazione Ucraina a Napoli, per il tramite del consolato ucraino a Napoli. La donazione si potrà effettuare dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 14,00.

"Lo spirito di fratellanza e di solidarietà che ha da sempre caratterizzato il popolo napoletano – spiega Roberto Marino, presidente della II Municipalità e promotore dell'iniziativa – e che rappresenta il faro della azione amministrativa anche di questa municipalità, ci esorta a compiere ogni azione e ad intraprendere ogni iniziativa che possa condurre in tale direzione, compreso quella di predisporre presso la sede municipale di Piazza Dante un punto di raccolta".