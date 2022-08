Ucraina, a Napoli in centinaia per l’indipendenza con maxi-bandiera: “No alla guerra nucleare” Cartelli contro la guerra nucleare e in ricordo delle vittime di Mariupol e Irpin.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Antonio Musella

Manifestazione per la Festa dell'Indipendenza dell'Ucraina a piazza del Plebiscito a Napoli, oggi, mercoledì 24 agosto 2022. Centinaia di persone stanno partecipando alla celebrazione, oltre 300 quelle presenti, stimate in piazza. I manifestanti hanno steso una bandiera enorme con i colori dell'Ucraina e issato striscioni per le vittime di Mariupol e Irpin, contro il rischio di una guerra nucleare. Nel corso della manifestazione sono previsti ricordi in omaggio dei tanti morti, soprattutto bambini. E ci sarà uno spettacolo con canti patriottici, ai quali parteciperanno anche i più piccoli.

Manifestazioni per celebrare la Festa dell'Indipendenza Ucraina si sono tenute oggi anche in altre città italiane. A Roma circa un migliaio di persone, tra cui molti bambini, si sono riunite a piazza Madonna di Loreto, accanto all'Altare della Patria a Roma, per partecipare questo pomeriggio alla "marcia per la libertà" organizzata dalle ambasciate ucraine in Italia e presso la Santa Sede e dall'Associazione Cristiana degli ucraini in Italia, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina.

All'inizio della manifestazione, i presenti hanno intonato l'inno dell'Ucraina, per poi partecipare a un momento di preghiera. Con palloncini azzurri e gialli e lunghe bandiere ucraine, alcuni in abiti tipici. Da qui, è partito poi il corteo verso il Colosseo. Tra i presenti, l'ambasciatore ucraino a Roma Yaroslav Melnyk, l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andriy Yurash, l'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling e le rappresentanze diplomatiche di Lettonia, Lussemburgo, Slovacchia, Irlanda, Austria, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Romania, Estonia, Finlandia, Grecia, Polonia, San Marino, Svezia, Malta, Slovenia, Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Giappone.