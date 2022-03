Ucraina, a Napoli treno vandalizzato con graffiti per la pace. L’Eav ai writer: “Finiteli legalmente” Il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio al writer: “Uniamoci nella lotta per la pace contro l’orrore della guerra”

A cura di Pierluigi Frattasi

Un treno della linea Napoli-Sarno, gestito dall'Eav, vandalizzato di notte con i graffiti per la pace in Ucraina e contro la guerra. Sulla fiancata viene disegnata una enorme bandiera della arcobaleno, simbolo di pace, con la scritta "Stop War", in inglese, e due mani che si stringono. La società dei trasporti si rivolge al writer chiedendogli di completare l'opera, ma questa volta legalmente. "Uniamoci in questa lotta per la pace contro l’orrore della guerra", è la proposta del presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio. "Train Stop WarEAV" è l'hashtag lanciato dalla società partecipata dei trasporti della Regione Campania.

L'Eav al writer: "Completa il disegno legalmente"

Da Napoli arriva un'altra testimonianza di impegno civile contro la guerra e ogni forma di violenza. Questa volta in campo scende il writer Gios, che più volte si era reso protagonista in passato di "incursioni" nelle stazioni dell'Eav, lasciando la sua firma sui graffiti dei treni. Adesso, lo street artist abusivo ha disegnato la fiancata di un treno Eav che è attivo sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno. A raccontarlo è lo stesso presidente Eav, Umberto De Gregorio, sul suo profilo Facebook: