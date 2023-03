Tutta Capri senza corrente elettrica per un guasto alla rete L’intera isola di Capri è al buio per un guasto sulla linea elettrica verificatosi intorno alle 16:15; al lavoro 30 operai per il ripristino della fornitura.

A cura di Nico Falco

L'intera isola di Capri è rimasta al buio per un guasto che si è verificato sulla rete elettrica intorno alle 16:15 di oggi, 30 marzo; senza luce anche Anacapri. Per risolvere il problema sono al lavoro 30 operai della Sippic, la società elettrica di distribuzione, che stanno esaminando le cabine per individuare il guasto e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Sull'isola del golfo di Napoli la fornitura elettrica arriva via cavo grazie ad un elettrodotto sottomarino, gestito da Terna, che parte dalla centrale di Torre Annunziata e termina a Sorrento; la nuova stazione elettrica era stata inaugurata nel 2020. L'interruzione dell'elettricità sta facendo riscontrare anche problemi per tutto il sistema di telecomunicazioni.

Capri, riattivata centrale a gasolio

Il problema non sarebbe risolvibile in tempi rapidi, si è quindi deciso di ricorrere alla centrale a gasolio di Marina Grande, che si trova a poca distanza dalla centrale attualmente fuori uso; la vecchia centrale dovrebbe entrare in funzione a breve.

(articolo aggiornato alle 18:46 del 30 marzo 2023)