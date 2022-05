Trova una bomba a mano inesplosa nel suo giardino ad Agerola: arrivano i carabinieri Una bomba inesplosa in un fondo agricolo di Agerola: arrivano i carabinieri, l’ordigno è stato fatto esplodere dal 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha trovato una bomba a mano inesplosa nel suo giardino, ed ha così chiamato subito i carabinieri. La vicenda è accaduta ad Agerola, nella costiera sorrentino-amalfitana: protagonista è stato il proprietario di un fondo agricolo di via Pino, che si è trovato l'ordigno praticamente tra i piedi. Spaventato, l'uomo ha chiamato subito i carabinieri, che sono giunti sul posto, in località San Lazzaro di Agerola, in provincia di Napoli, sui Monti Lattari della penisola.

I militari dell'Arma hanno così compiuto i rilievi del caso e transennato l'area, in attesa che arrivasse il personale specializzato per mettere in sicurezza la zona. Una volta che l'area è stata transennata e fatti allontanare i pochi presenti nel fondo agricolo, la bomba è stata fatta brillati dai militari specializzati del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta. Non ci sono feriti e dopo le operazioni di rito l'area è stata sgombrata. Da quanto ha appreso Fanpage.it, si trattava di una granata a mano modello MK II di nazionalità USA, residuo bellico della Seconda Guerra Mondiale, che fortunatamente seppur danneggiata ed usurata dal tempo passato sotto terra, non è mai esplosa in oltre sessant'anni. Una bomba a mano probabilmente all'epoca lanciata da un militare e che forse a causa di un difetto di produzione o di una spoletta difettosa, non era esplosa, restando sul terreno e finendo poi pochi metri sottoterra, dove è rimasta "inerme" dagli Anni Quaranta dello scorso secolo fino ad oggi. Una volta fatta brillare la bomba a mano, l'area è stata sgomberata, e il proprietario del fondo agricolo ha ripreso "possesso" dell'intero terreno in tutta sicurezza.